Высокий запас прочности на запредельных давленияхПодробнее
О компании
ООО ТД «Рукава высокого давления» стабильно развивающееся предприятие, которое, несмотря на свою относительную молодость (начало деятельности 2002 год), имеет отличную репутацию на рынке и является постоянным поставщиком рукавов высокого давления для таких крупных предприятий, как ОАО «Челябинский механический завод», ООО «Челябинский тракторный завод УРАЛТРАК», ОАО «Копейский машиностроительный завод», Златоустовский экскаваторный завод «ЗЛАТЭКС», и других, не менее авторитетных организаций.
- Имеющиеся на нашем предприятии производственные мощности осуществляют полный технологический цикл сборки РВД, и позволяет изготавливать до 40 000 штготовых рукавов высокого давления ежемесячно.
- Испытание готовых РВД производится на испытательном комплексе фирмы «UNIFLEX», позволяющем производить испытания рукавов высокого давления как в статичном, так и в динамическом режиме, и создающем давление до 2000 бар.
- ООО ТД «Рукава высокого давления» производит и восстанавливает РВД(гидравлические рукава высокого давления) любых типоразмеров на технику отечественного (ДЗ-98, ДЗ-122, Т-170, Т-130, Б-10, Т-10, ДТ-75, МТЗ, ЮМЗ, К-701/703) и зарубежного производства (Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Mitsuber, New Holland, Daewoo, Liebherr, TEREX, Samsung, Hyundai) в самые кратчайшие сроки.
В своем производстве мы используем следующие комплектующие:
высокопрочные испытанные гидравлические рукава (шланги) высокого давления фирмы «Semperit» (Чехия, Австрия), ЗАО «Курскрезинотехника» типов 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.
ООО ТД «Рукава высокого давления» с 2002г является дилером фирмы Sempeirt. Постоянно на складе в Челябинске полный ассортимент гидравлических и промышленных рукавов.
Фитинги европейских производителей (Cast, Tieffe) и др. типоразмеров DK, JIS, BSP, JIC, DKOS, DKOL, DKI, ORFS, BRS, NPTF, SF, STECK, BANJO, BEL.
ООО ТД «РВД» имеет собственное производство стандартных и нестандартных соединений.Изготовленные из автоматной стали со специальным покрытием, фитинги проходят постоянные испытания, благодаря чему мы гарантируем их высокую работоспособность и надежность.