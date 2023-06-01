О компании

ООО ТД «Рукава высокого давления» стабильно развивающееся предприятие, которое, несмотря на свою относительную молодость (начало деятельности 2002 год), имеет отличную репутацию на рынке и является постоянным поставщиком рукавов высокого давления для таких крупных предприятий, как ОАО «Челябинский механический завод», ООО «Челябинский тракторный завод УРАЛТРАК», ОАО «Копейский машиностроительный завод», Златоустовский экскаваторный завод «ЗЛАТЭКС», и других, не менее авторитетных организаций.