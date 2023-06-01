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Высокий запас прочности на запредельных давлениях

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Высокий запас прочности на запредельных давлениях

Высокое качество нашей продукции подтверждено сертификатом соответствия RU.MP04.B03.369

Высокое качество нашей продукции подтверждено сертификатом соответствия RU.MP04.B03.369

ООО ТД "РВД" предлагает беспроцентную рассрочку от Тинькофф Банка на реализуемую продукцию

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ООО ТД "РВД" предлагает беспроцентную рассрочку от Тинькофф Банка на реализуемую продукцию

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S Mark 50 (MMJT 50)

S Mark 50 (MMJT 50)

S Mark 50 (MMJT 50)

S Mark 50 (MMJT 50)

Пластиковые спирали

Пластиковые спирали

Втулки тяжелой серии

Втулки тяжелой серии

Новости

Выставка "CTT EXPO" Москва 23 - 26 мая 2023
01 июня 2023

Выставка "CTT EXPO" Москва 23 - 26 мая 2023

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ- ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!
14 мая 2021

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ- ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!

Эксклюзивное право на реализацию рукавов Тяжелой серии GATES
30 апреля 2021

Эксклюзивное право на реализацию рукавов Тяжелой серии GATES

Наше производство работает в штатном режиме
02 июня 2020

Наше производство работает в штатном режиме

О компании

ООО ТД «Рукава высокого давления» стабильно развивающееся предприятие, которое, несмотря на свою относительную молодость (начало деятельности 2002 год), имеет отличную репутацию на рынке и является постоянным поставщиком рукавов высокого давления для таких крупных предприятий, как ОАО «Челябинский механический завод», ООО «Челябинский тракторный завод  УРАЛТРАК», ОАО «Копейский машиностроительный завод», Златоустовский экскаваторный завод «ЗЛАТЭКС», и других, не менее авторитетных организаций.

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